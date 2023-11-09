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07:50 (мск), источник: АиФ Владивосток

Поручения Владимира Путина Правительству затронут приморскую науку

Цель мероприятий — создание в Уссурийске Приморского края научно-образовательного кластера.

Источник: Freepik

Сооружения ФГБОУ «Приморский государственный аграрно-технологический университет» и ФГБОУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки» поручено капитально отремонтировать и провести комплексное материально-техническое переоснащение. То же относится к зданию филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». План должен быть реализован в 2025—2030 годах. Цель мероприятий — создание в Уссурийске Приморского края научно-образовательного кластера.

А для создания туристической инфраструктуры и особо охраняемых территорий на северо-восточной части полуострова Муравьева-Амурского и на острове Русский Правительству РФ и правительству Приморского края совместно с ДВО РАН поручено разработать соответствующий план-график («дорожную карту»). При этом поручено рассмотреть возможность включения в их состав территории ботанического сада Дальневосточного отделения Российской академии наук.

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