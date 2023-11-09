09:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Зачем петербуржцам звонят из Фонда капитального ремонта?
В ФКР подчёркивают, что звонок вовсе не означает, что у абонента есть долг.
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В Фонде капитального ремонта начали практиковать новый формат оповещения петербуржцев о необходимости делать взносы на ремонт общего имущества. С 1 ноября сотрудники ФКР начали обзванивать горожан, чтобы те не забывали вовремя платить по счетам.
«Звонки с напоминанием о необходимости оплаты взносов поступят на телефоны граждан и юридических лиц», — рассказали в пресс-службе ведомства. При этом в ФКР подчёркивают, что звонок вовсе не означает, что у абонента есть долг. Обзвон призван мотивировать петербуржцев проверить свой баланс и заплатить, если это необходимо. К слову, по сообщению городского жилищного комитета, общая сумма долгов за капремонт в Петербурге превысила пять миллиардов рублей.
Ранее городские власти разработали проект постановления о размере взноса на капремонт многоквартирных домов в 2024 году. Со следующего года сумма взноса вырастет примерно на 5% — в абсолютных цифрах это не превышает 1 рубля с квадратного метра. В домах с лифтами взнос повысится больше, чем в тех, где их нет.