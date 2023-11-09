07:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Участники СВО и члены их семей осваивают новые профессии
Дополнительное образование финансируется из краевого бюджета.
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В Приморье участники специальной военной операции и члены их семей проходят профессиональное обучение за счет краевого бюджета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обучающиеся получают востребованные на рынке труда специальности: «системный администратор», «лаборант химического анализа», «машинист экскаватора», «бухгалтер», «специалист по компьютерной графике», «специалист по закупкам», «парикмахер», «психолог» и другие.
«Такая мера направлена на поддержку военнослужащих и их родных. На сегодняшний день на профессиональное обучение направлено 25 человек, из них шесть участников СВО и 19 членов их семей. Завершили обучение 13 приморцев», — рассказал руководитель регионального министерства профессионального образования и занятости населения Сергей Дубовицкий.
В следующем году планируется обучить 60 военнослужащих и членов их семей. Для этого из бюджета края выделено 1,8 миллиона рублей.
Для прохождения профессионального обучения участникам СВО и их родственникам необходимо обратиться в Приморский центр занятости населения или его отделения в муниципалитетах.
Напомним, 30 мая в Приморье по поручению президента России Владимира Путина открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Теперь участники и ветераны СВО, а также члены их семей могут получать в одном месте всестороннюю помощь: медицинскую, социальную и психологическую.
«Мы должны сделать все, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали себя окруженными заботой, получали все те льготы, блага, которые государство может предоставить ребятам, которые борются сейчас с нацизмом, и их близким. Здесь, в тылу, мы сделаем все, чтобы семьи участников СВО не остались без внимания. Мы должны работать здесь так, чтобы нам не было стыдно перед своими земляками, которые сейчас там проливают кровь и которых мы ждем домой с победой», — заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Филиал госфонда «Защитники Отечества» расположен по адресу: Владивосток, улица Давыдова, 9.