10:35 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининграде запретят парковаться на одной из улиц в центре города
Знаки «Остановка запрещена» установят 29 ноября.
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С 29 ноября в Калининграде запретят парковаться на ул. Томской в Ленинградском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Знаки «Остановка запрещена» установят на нечётной стороне проезжей части от перекрёстка с ул. Грига до пересечения ул. Пионерской.
«Ограничения вводят в целях повышения безопасности дорожного движения», — отметили в городской администрации.