Главное
Палестино-израильский конфликт
10:35 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде запретят парковаться на одной из улиц в центре города

Знаки «Остановка запрещена» установят 29 ноября.

С 29 ноября в Калининграде запретят парковаться на ул. Томской в Ленинградском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Знаки «Остановка запрещена» установят на нечётной стороне проезжей части от перекрёстка с ул. Грига до пересечения ул. Пионерской.

«Ограничения вводят в целях повышения безопасности дорожного движения», — отметили в городской администрации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта