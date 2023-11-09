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10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Дарина Карпова представит Татарстан на конкурсе «Краса России 2023»

Она — ученица одной из школ Набережных Челнов.

Источник: Комсомольская правда

Дарина Карпова из Набережных Челнов представит Татарстан на конкурсе «Краса России 2023». Финал пройдет уже 15 ноября в Зимнем театре Сочи.

Дарина — ученица 11-го класса школы № 44. В мае этого года она завоевала титул «Краса Татарстана 2023».

Победительница конкурса «Краса России» будет представлять нашу страну на Miss Earth.

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