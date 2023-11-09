07:55 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Двух млрд руб. не хватает на достройку центра подготовки МЧС в Новокузнецке
Из всех объектов центра не хватает денег на окончание строительства трёх из них.
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В Новокузнецке на достройку центра по подготовке горноспасателей не хватает около 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный час в Госдуме. На нём замглавы МЧС РФ Валентина Антропова поделилась, что на эти работы в бюджете на 2024−2026 средства заложены не были. При этом 2 млрд рублей не хватает на окончание строительства трёх объектов. Антропова выразила надежду, что в следующем году МЧС всё-таки получит поддержку Минфина и Правительства РФ.