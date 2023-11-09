08:02 (мск), источник: АиФ Владивосток
Жители Приморья попались на вывозе алкоголя и трепангов
Обвинения были предъявлены по статьям о покушении на контрабанду товаров стратегического значения и алкоголя в крупных объемах.
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В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Владивостока и иностранца по факту попытки нелегального экспорта в КНДР более 88 тысяч дальневосточных трепангов и свыше двухсот бутылок алкоголя.
Согласно информации, предоставленной региональной прокуратурой, задержание нарушителей произошло на берегу бухты Стеклянная в момент погрузки товара на катера.
Обвинения были предъявлены по статьям о покушении на контрабанду товаров стратегического значения и алкоголя в крупных объемах.