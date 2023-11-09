08:15 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 22 декабря откроется главная елка на острове Татышев
О дате открытия городской елки рассказали в мэрии города.
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Красноярцам рассказали, что самая большая городская елка засветится уже 22 декабря на острове Татышев. Также в этот день откроется ледовый городок, который будет выполнен в стиле сказок Пушкина.
Что касается районных елок, то их даты начала работы еще неизвестны. Напомним, что 19 декабря пройдет ежегодная елка главы города.
Ранее рассказывали, что 10 ноября откроется первый каток в Красноярске.