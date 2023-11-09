08:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru
На железнодорожном переезде во Владивостоке ограничат движение
Причина — проведение плановых ремонтных работ.
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Движение автотранспорта через железнодорожный переезд «Постышевский» во Владивостоке будет временно ограничено, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу филиала ОАО «РЖД».
Как сообщили специалисты, ограничения будут связаны с проведением планового ремонта. Переезд по адресу проспект 100-летия Владивостоку, 57-К, будет перекрыт с 22.00 часов 16 ноября до 6.00 часов 17 ноября.
«Движение автотранспорта в направлении выезда из города будет частично ограничено. Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и при необходимости воспользоваться альтернативным маршрутом», — уточнили в пресс-службе ведомства.