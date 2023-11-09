10:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителей Ростовской области ждут массовые отключения воды
В Ростовской области пройдут массовые отключения воды с 14 по 15 ноября.
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В Ростовской области жителей предупредили о массовом отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РО «УРСВ».
14 ноября с 8 часов отключат воду в хуторе Старая Станица, поселке Рубежном, хуторе Волсенском Каменского районе. Также без воды останутся жители Гуковского и Алмазненского направлений — хутор Ясный и поселок Первомайский. Краны пересохнут и на Зверевском направлении, и в поселках Красносулинского района: в хуторе Комиссаровка, поселках Углеродовском, Розет, хуторе Лихом, поселках Чичерино, Молодежном, хуторах Михайловка, Холодный Плес, Малое Зверево и в поселке Тацин. Без воды останутся и жители хуторов Гуково, Васецком, Боброва и Украинском.
В краны дончан воду планируют вернуть к 8 часам утра 15 ноября.