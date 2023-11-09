11:19 (мск), источник: АиФ Челябинск
Движение трамваев по Свердловскому тракту возобновилось в Челябинске
Утром 9 ноября вагоны встали из-за разобранных путей.
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Движение трамваев по улице Каслинской и Свердловскому тракту восстановлено в Челябинске. Об этом 9 ноября сообщили в ЧелябГЭТ.
Утром в четверг вагоны не смогли проехать в Металлургический район из-за разобранного участка путей возле депо № 2. До завершения работ трамваи были направлены до центра, кольца на ул. Ворошилова и конечной Чичерина.
Отметим, что закрытие участка возле депо № 2 утром 9 ноября стало неожиданностью для водителей трамваев — несколько вагонов, выехавших из другого депо, были вынуждены стоять на остановке. А пассажиры в соцсетях жаловались, что из-за этой ситуации опаздывают на работу.