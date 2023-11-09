08:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярском крае завершился конкурс «Мисс УИС»
Победительницей стала лейтенант Ольга Андрейчук.
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В Красноярском крае выбрали лучшую сотрудницу уголовно-исполнительной системы. Титул «Мисс УИС» получила лейтенант внутренней службы Ольга Андрейчук. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.
Победительница работает в поселке Нижний Ингаш. Ольга Андрейчук занимает должность инспектора части в колонии-поселении № 48. Теперь она будет представлять Красноярский край на всероссийском этапе конкурса.
В нашем регионе за звание «Мисс УИС» боролись 35 участниц. В первый день они продемонстрировали навыки владения оружием, физическую и строевую подготовку. Также они прошли тестирование на знание законодательства. Конкурс не обошелся и без творческих заданий.
Во второй день участницы представили видеоролик о своей службе, а затем каждая показала свой уникальный номер. Это были танцы, песни, пантомимы и сценические миниатюры.
Подарками девушек не обделили. Все получили сертификаты и дипломы от руководства ГУФСИН. «Мисс УИС» также не единственная награда. Титул «Первая Вице-мисс УИС» получила Ольга Сакс, старший инструктор группы БСП управления по конвоированию. Титул «Вторая Вице-мисс УИС» достался младшему инспектору СИЗО № 5 из Канска Дарье Красько. Лучшей в номинации «Мисс Мастерство» признали Евгению Попову, это начальник отряда в красноярской ИК-22.