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08:19 (мск), источник: Newslab.ru

Скоростная электричка из Красноярска до Маны в ноябре будет ходить по новому расписанию

Электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск до конца ноября совершит три рейса вместо шести.

Источник: Агентство «Москва»

Ускоренный электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск, курсирующий по выходным дням, до конца ноября совершит три рейса вместо шести. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Саянская — Авда Красноярской железной дороги.

Расписание:

12 ноября (воскресенье);

18 ноября (суббота);

26 ноября (воскресенье).

Рейсы 11, 19, 25 ноября будут отменены.

Время отправления прежнее:

ст. Красноярск в 10:12; ст. Мана в 15:42.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Узнать расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам» (доступно на iOS / Android).

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