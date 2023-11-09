08:19 (мск), источник: Newslab.ru
Скоростная электричка из Красноярска до Маны в ноябре будет ходить по новому расписанию
Электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск до конца ноября совершит три рейса вместо шести.
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Ускоренный электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск, курсирующий по выходным дням, до конца ноября совершит три рейса вместо шести. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Саянская — Авда Красноярской железной дороги.
Расписание:
12 ноября (воскресенье);
18 ноября (суббота);
26 ноября (воскресенье).
Рейсы 11, 19, 25 ноября будут отменены.
Время отправления прежнее:
ст. Красноярск в 10:12; ст. Мана в 15:42.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.
Узнать расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам» (доступно на iOS / Android).