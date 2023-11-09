08:28 (мск), источник: ТАСС
Глава Башкирии заразился коронавирусом
По данным пресс-службы руководителя республики, Радий Хабиров находится на самоизоляции.
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УФА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя республики.
«У главы Башкортостана — положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции», — говорится в сообщении.