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Палестино-израильский конфликт
08:28 (мск), источник: ТАСС

Глава Башкирии заразился коронавирусом

По данным пресс-службы руководителя республики, Радий Хабиров находится на самоизоляции.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя республики.

«У главы Башкортостана — положительный тест на коронавирус. Руководитель региона находится на самоизоляции», — говорится в сообщении.

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