09:06 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Новый стадион «Факел» в Воронеже сдадут к маю 2024 года
Строящийся стадион «Факел» в Юго-Западном районе Воронежа должны сдать к маю следующего года.
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Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов, ссылаясь на информацию от генерального директора футбольного клуба Романа Асхабадзе.
Новый стадион на улице Писателя Маршака строят на десять тысяч мест. Главной особенностью спортивной арены является то, что она по-настоящему футбольная, а для нашей страны это редкость.
— Расстояние от трибун до поля составит всего 3,5 метра. На углах повесят огромные экраны, чтобы показывать повторы. Появятся полноценные скай-боксы для комфортного просмотра футбола.
Напомним, что стадион «Факел» должны были сдать к декабрю 2023 года. Но рядом с объектом было решено возвести спортивный сквер, где расположится магазин с атрибутикой ФК «Факел» и зона для трансляций матча. Эти факты и введение Fan-ID увеличило сроки строительства.