09:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону из-за дождя взлетели цены на такси
В Ростове стоимость такси из-за непогоды выросла в несколько раз.
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В Ростове-на-Дону из-за непогоды взлетели цены на такси. Стоимость транспорта подорожала из-за большого спроса среди горожан и непогоды.
Утром 9 ноября уехать с западной части Ростова в центр стоит около 800 рублей. В пределах центра поездка на такси обойдется ростовчанам в 500 рублей. Чтобы добраться из центральной части города в северные районы, нужно заплатить больше 530 рублей. Дороже всего поездка обойдется для тех, кому необходимо добраться из западной части в северную — стоимость такси составит около 950 рублей.
Напомним, что с самого утра 9 ноября Ростов-на-Дону накрыли сильные дожди.