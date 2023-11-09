В Новосибирске дрессировщики Герасимовы будут судиться из-за изъятых у них медведей

Скандал вокруг цирковых медведей в Новосибирске тянется с начала 2023 года. В первых числах января представители Всероссийского общества охраны природа обнаружили брошенных в холодном здании цирковых медведей.
Зоозащитники начали ухаживать за ними и подкармливать. Как утверждали волонтёры, пять медведей, а также цирковые собаки и кошки сидели в клетках в неотапливаемом здании без еды и воды.
Как выяснилось позже, хозяева у животных всё-таки есть — это Сергей и Марина Герасимовы. Они купили медведей и собак для номеров программы Росгосцирка, однако дела у дрессировщиков пошли не очень, и они были вынуждены бросить мохнатых артистов в посёлке Садовый.
В конце апреля зоозащитники добились того, что чиновники Росприроднадзора изъяли бурых артистов, а также собак и кошек. Герасимовы писали петиции с требованием вернуть им мишек, однако это не принесло плодов. Теперь циркачи решили обратиться с иском в суд.
«Дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы обратились в Центральный районный суд Новосибирска с административным иском, в котором просят признать недействительными протокол от 24.04.2023 о безвозмездном изъятии диких животных и акт приема-передачи безвозмездно изъятых животных, — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — В обоснование исковых требований Герасимовы указывают, что при составлении протокола изъятия должностным лицом Росприроднадзора был допущен ряд нарушений: указана недостоверная информация об отсутствии владельца пяти особей бурых медведей, лица, которым передают животных, ранее совершили противоправные действия по их захвату».
Кроме того, дрессировщики написали и заявление в полицию: сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка по факту изъятия животных. Герасимовы утверждают, что все документы на медведей и собак у них есть, и они были предоставлены уже в ходе изъятия.
Первое заседание по существу назначено на 4 декабря в 15.00 — циркачи должны обосновать свой иск и доказать право на изъятых медведей.