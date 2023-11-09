09:09 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежском ботаническом саду созрели бананасы
Поспели плоды сразу нескольких экзотических растений.
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Воронежский ботанический сад имени Козо-Полянского похвастался урожаем экзотических фруктов. В главной оранжерее одновременно созрели соплодие монстеры деликатесной (внешне похожа на банан с чешуйками, имеет нежный ананасово-банановый вкус), плоды папайи и маракуйи.
— У нас тропическая вкуснотИща созрела! Это не только вкусно, полезно и удивительно! Это еще и документирование результатов: сроки созревания, вес, длина, ширина, количество плодов, семян, всхожесть. А после фиксации сделаем дегустацию, — сообщили в соцсетях сотрудники ботанического сада.