09:20 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе возле театра кукол начали строить сказочный замок
В башкирской столице на площади возле театра кукол начали строить сказочный замок, сообщил глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов.
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По его словам, новый объект возводят на месте снесенной детской площадки, которая была аварийной и представляла угрозу для безопасности детей.
«Благоустройство территории рядом с Театром кукол продолжается, а значит наша “Аллея миниатюр” начинает приобретать свои очертания. Многие переживали, когда начался снос старого и ветхого детского городка, который уже стал представлять опасность. Сейчас на его месте ведётся кирпичная кладка нового сказочного замка. А аллея пополнилась миниатюрами, среди них — Инзерские зубчатки, Мавзолей Тура-хана и Капова пещера. Впереди еще много интересных и знаковых объектов — основания под них уже подготовили», — написал в соцсетях Альберт Маликов.
Напомним, реконструкция самого театра кукол должна завершиться к 20 декабря. Его обновление ведется в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы. Проект финансируется за счет субсидии из бюджета РФ и средств республиканской казны. После реконструкции общая площадь помещений театра увеличится более чем в два раза — до 6,5 тысячи квадратных метров, сообщал «Башинформ».