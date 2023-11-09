09:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Туман опустился на Самарскую область утром 9 ноября
Жителей Самарской области предупредили о густом тумане и посоветовали быть осторожными на дорогах.
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В четверг, 9 ноября, Самарскую область накрыл туман. На территории региона снова наблюдается молочная пелена, из-за чего возникает ограниченная видимость.
— Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге. В туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Пешеходы могут использовать на одежде световозвращающие элементы.
Перед поездкой лучше проверить исправность световых приборов.
Во время движения необходимо ориентироваться по деревьям и столбам, которые расположены у края проезжей части. Помимо ближнего света фар, можно включать и противотуманные. Полицейские не советуют применять дальний свет, так как он рассеивается и ослепляет встречный транспорт.
За последнее время Самарская область регулярно оказывается во власти тумана. И ноябрь в регионе начался с густой пелены и нескольких ДТП.