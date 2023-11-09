Главное
Палестино-израильский конфликт
08:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Президент Путин назначил сразу 10 судей в Кемеровской области

Новые должности они получили как в областном суде, так и в районных.

Указом президента в Кемеровской области назначены 10 новых судей, сообщает объединённая пресс-служба ведомства.

Так, согласно приказу, подписанному 8 ноября, судьями Кемеровского областного суда назначены Елена Долгова, Юлия Самородова, Станислав Сумароков.

Кроме того, председателем Новоильинского районного суда Новокузнецка на 6-летний срок назначена Юлия Васильева.

.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта