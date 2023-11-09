08:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Президент Путин назначил сразу 10 судей в Кемеровской области
Новые должности они получили как в областном суде, так и в районных.
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Указом президента в Кемеровской области назначены 10 новых судей, сообщает объединённая пресс-служба ведомства.
Так, согласно приказу, подписанному 8 ноября, судьями Кемеровского областного суда назначены Елена Долгова, Юлия Самородова, Станислав Сумароков.
Кроме того, председателем Новоильинского районного суда Новокузнецка на 6-летний срок назначена Юлия Васильева.
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