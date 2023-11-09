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09:15 (мск), источник: Piter.tv

МЧС: в ближайшие несколько часов в Петербурге ожидается туман

Видимость — 500 метров.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

В Санкт-Петербурге в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 1−3 часа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

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