09:15 (мск), источник: Piter.tv
МЧС: в ближайшие несколько часов в Петербурге ожидается туман
Видимость — 500 метров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Санкт-Петербурге в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 1−3 часа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.