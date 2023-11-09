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09:19 (мск), источник: ivbg.ru

Оформление загранпаспорта в России может стать дороже

Правительство России предложило с 1 января 2024 года повысить на 20% пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поправки ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета.

Для взрослых граждан стоимость оформления может вырасти с 5 до 6 тысяч рублей, а пошлина за выдачу документа ребенку — с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Запланировано повышение стоимости и ряда пошлин для иностранцев. Плату за оформление разрешения на временное проживание в России могут повысить с 1600 до 1920 рублей, а пошлину за выдачу разрешения на привлечение к работе заграничного сотрудника — с 10 до 12 тысяч за каждого.

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