10:11 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Проектирование пешеходных переходов на перекрестках изменят в Минске
В Минске пешеходные переходы на перекрестках будут проектировать по-новому.
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Стало известно, что проектирование пешеходных переходов на перекрестках планируют изменить в Минске. Подробности рассказал заместитель начальник управления государственной автомобильной инспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, передает БелТА.
По его словам, на перекрестке водитель при учете конфигурации машины не всегда может увидеть приближающегося или же пешехода, или же велосипедистов, добавив, что ситуация усугубляется выросшей популярностью средств персональной мобильности (подразумеваются электросамокаты, моноколеса и так далее).
Он добавил, что одним из способов снижения скорости велосипедистов или пешеходов, которые передвигаются на средствах персональной мобильности, может быть изменение прямолинейной траектории из движения на криволинейную во время подъезда к перекресткам. Кроме того, говорится, что отнесение пешеходного перехода от границ перекрестка является довольно эффективным методом.
— Эти подходы к проектированию будут отрабатываться при проведении реконструкции улично-дорожной сети, проектировании новых микрорайонов и кварталов, — заметил Ливанович.