09:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти Казани прокомментировали информацию о засыпке участка Волги
Речь идет о территории площадью 20 гектаров.
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Власти Казани прокомментировали информацию о засыпке участка Волги. Речь идет о территории площадью 20 гектаров, сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время материалы на рассмотрение в исполком столицы Татарстана не поступали. В связи с этим пока неизвестно, в какой срок будут засыпать земельный участок на Куйбышевском водохранилище.
Работы будут вестись в акватории левого берега реки в районе поселка Игумново.
Напомним, в мэрии Казани объяснили засыпку на Волге рядом с Портовой.