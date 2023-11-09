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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Летучая мышь устроила переполох в квартире на Муринской дороге в Петербурге

Ловить зверька пришлось спасателям.

Источник: ГУ МЧС России по Петербургу

Незваных гостей никто не любит, особенно если такой гостьей является летучая мышь. Не повезло встретиться с этим зверьком жителям многоэтажки на Муринской дороге в Петербурге. «Подруга графа Дракулы» залетела в окно на 21 этаже утром 8 ноября. Вероятно, она хотела найти укрытие, чтобы поспать, ведь это ночное животное. Но соседствовать с летучей мышью петербуржцы не хотели и обратились за помощью в экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Испуганные хозяева обратились к спасателям, чтобы те выдворили незваную квартирантку из своего дома. Петербуржцам пришли на помощь добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум», — уточнили в ведомстве.

Спасатели поймали не менее напуганного, чем хозяева квартиры зверька и забрали его с собой в часть. А затем передали летучую мышь специалистам Центра реабилитации и реинтродукции диких животных.

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