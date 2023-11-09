09:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Летучая мышь устроила переполох в квартире на Муринской дороге в Петербурге
Ловить зверька пришлось спасателям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Незваных гостей никто не любит, особенно если такой гостьей является летучая мышь. Не повезло встретиться с этим зверьком жителям многоэтажки на Муринской дороге в Петербурге. «Подруга графа Дракулы» залетела в окно на 21 этаже утром 8 ноября. Вероятно, она хотела найти укрытие, чтобы поспать, ведь это ночное животное. Но соседствовать с летучей мышью петербуржцы не хотели и обратились за помощью в экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Испуганные хозяева обратились к спасателям, чтобы те выдворили незваную квартирантку из своего дома. Петербуржцам пришли на помощь добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум», — уточнили в ведомстве.
Спасатели поймали не менее напуганного, чем хозяева квартиры зверька и забрали его с собой в часть. А затем передали летучую мышь специалистам Центра реабилитации и реинтродукции диких животных.