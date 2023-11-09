09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Дождь спровоцировал в Воронеже утренние 8-балльные пробки
Ситуацию на дорогах также осложняют несколько ДТП.
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Утром четверга, 9 ноября, на дорогах Воронежа зафиксировали пробки в 8 баллов. На дорожную ситуацию негативно влияет дождь. Кроме того, в разных районах города зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщает сервис «Яндекс. Карты». Наиболее затруднено движение на Московском проспекте, улицах 9 Января, Свободы, Грамши, а также на улицах Ворошилова и 20-летия Октября возле цирка. Красным отмечены улица Остужева, участки улицы Димитрова, Брусилова, а также проспект Революции. Ранее стало известно, что в субботу, 11 ноября, вновь перекроют четыре улицы возле Центрального стадиона профсоюзов. В связи с этим изменятся схемы движения на трех автобусных маршрутах. Кроме того, на отдельных участках улиц уже с вечера пятницы, 10 ноября, ограничат парковку. РИА «Воронеж» сообщало, что перекрытие необходимо для обеспечения безопасности в день матча «Факела» с московским ЦСКА.