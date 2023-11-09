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10:21 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 9 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 9 ноября 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Молдавская политика — самая грязная в мире: Почему Игорь Додон и Ренато Усатый просто промолчали в ответ на беспредел властей, снявших их прямого конкурента на выборах в Бельцах.

2. Достаем зимние вещи: После аномально теплых дней в ноябре в Молдове резко холодает.

3. Как удалось иностранцу сбежать из кишиневского аэропорта с «усиленными мерами безопасности»: Мужчину обнаружили лишь у посольства Азербайджана — комментарий пограничников.

4. По результатам выборов: Партия Европейских Левых на весь мир заявила о беззакониях «проевропейской» молдавской власти.

5. Фермеры объявили о массовых протестах: Сотни аграриев в Молдове остались без техники, сельскохозяйственных земель и даже без домов.

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