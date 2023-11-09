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11:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Чиновники снова меняют маршруты у пяти автобусов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Тошшахартрансхизмат» продолжает оптимизацию автобусных маршрутов, с 10 ноября вводятся новые изменения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Автобусный маршрут № 12 «Торговый центр Food city — махалля Божлик» сокращается, он будет ходить не до Food city, а до базара Куйлюк.

Изменится движение автобусного маршрута № 30 «Махалля Олмос — ЦУМ», оно пройдет через новый перекресток на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Шахимардан.

Обратное движение автобусного маршрута № 133 «Конечная Кипчак — Торговый центр Food city» пройдет от Food city без въезда в махаллю Гульзор через махаллю Джалоир.

Движение автобусного маршрута № 73 «метро Чорсу — “Чинни Базар” пройдет до пересечения улиц Саккокий и Ташкентской обводной автодороги, а затем до первого поворота в соответствии со своим направлением.

Также вновь сообщается о продлении автобусного маршрута № 150 «Чиланзар 25 квартал — метро Пахтакор» до Малики, за это изменение, как мы сообщали, проголосовало большинство участников опроса.

Отметим, что ранее специалисты «Тошшахартрансхизмат» рассказали о главной идеологии оптимизации — маршруты делятся на части, первая часть из них движется быстро по главным дорогам, вторая часть заезжает в локальные махалли и кварталы.

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