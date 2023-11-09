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09:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове открыли второе отделение химиотерапии на базе областной больницы

Это создаст замкнутый цикл лечения в одной больнице некоторых пациентов.

На базе Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева открыли второе в Кемерове отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Теперь пациенты, которых оперировали врачи этой больницы (урология, гематология и т. д.), смогут получить нужные препараты на месте.

«Для части пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапия жизненно необходима. Создание замкнутого цикла лечения в одной больнице, возможность в одном месте получать сразу несколько видов помощи сделает их восстановление более комфортным. Это избавит людей от хлопот, связанных с транспортировкой из одной клиники в другую. Особенно это актуально для иногородних пациентов», — говорит заведующий хирургическим отделением № 1 Орлан Ооржак.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов добавляет, что решение о назначении препаратов будут принимать врачи по результатам онкоконсилиума. Раньше он был только в Кузбасском онкодиспансере им. М. С. Рапоппорта. В новое отделение химиотерапии направят пациентов областной больницы и ККБСМП им. М. А. Подгорбунского. Там смогут лечиться одновременно 20 кузбассовцев.

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