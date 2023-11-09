09:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове открыли второе отделение химиотерапии на базе областной больницы
Это создаст замкнутый цикл лечения в одной больнице некоторых пациентов.
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На базе Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева открыли второе в Кемерове отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Теперь пациенты, которых оперировали врачи этой больницы (урология, гематология и т. д.), смогут получить нужные препараты на месте.
«Для части пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапия жизненно необходима. Создание замкнутого цикла лечения в одной больнице, возможность в одном месте получать сразу несколько видов помощи сделает их восстановление более комфортным. Это избавит людей от хлопот, связанных с транспортировкой из одной клиники в другую. Особенно это актуально для иногородних пациентов», — говорит заведующий хирургическим отделением № 1 Орлан Ооржак.
Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов добавляет, что решение о назначении препаратов будут принимать врачи по результатам онкоконсилиума. Раньше он был только в Кузбасском онкодиспансере им. М. С. Рапоппорта. В новое отделение химиотерапии направят пациентов областной больницы и ККБСМП им. М. А. Подгорбунского. Там смогут лечиться одновременно 20 кузбассовцев.