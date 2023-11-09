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09:37 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодар окутал смог из-за сожжения соломы

Ситуацию прокомментировали власти кубанской столицы.

Источник: Типичный Краснодар — Telegram

В Краснодаре вчера, 8 ноября, в районе Западного обхода произошло задымление. В социальных сетях появились сообщения о смоге, которым затянуло микрорайоны Вавилова, Учхоз Кубань, Рубероидный и Кирпичный.

«Очень большой пожар. Горит уже несколько часов», — делились очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления кубанской столицы. В ведомстве уточнили, что на учебных полях КубГАУ проводилось сжигание соломы. При этом данные мероприятия были запланированными.

«Возгорание потушили сегодня в 15:54. Опасности нет», — резюмировали в МЦУ города.

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