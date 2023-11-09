10:49 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
На острове Татышев в Красноярске начали заливать каток
Этой зимой здесь даже появятся тренажеры для тех, кто ни разу не катался на коньках.
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На острове Татышев начали заливать каток. Как рассказали в администрации парка, сейчас работы находятся на начальном этапе, а дата открытия катка пока неизвестна: сам процесс по подготовке ледовой площадки довольно долгий и многие факторы зависят исключительно от погодных условий.
Отметим, что в этом году в администрации парка приобрели тренажеры-помощники для начинающих фигуристов, поэтому весело проводить время на катке смогут даже те, кто еще ни разу не катался на коньках.