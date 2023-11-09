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10:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из-за непогоды в Приморье электричкам добавят вагонов

Такое решение приняли краевой минтранс и компания-перевозчик.

Источник: PrimaMedia.ru

В приморских электричках увеличат количество вагонов из-за непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Такое решение приняли краевой минтранс и компания-перевозчик «Экспресс Приморья». Изменения коснутся следующих маршрутов:

  • Электропоезд № 6363 «Владивосток — Уссурийск» будет отправляться сегодня, 9 ноября, в 18.10 составностью восемь вагонов;
  • Завтра, 10 ноября, электричка № 6374 «Уссурийск — Владивосток» отправится в 06.40 в обратный рейс тоже с увеличенным количеством вагонов;
  • Электропоезд № 6007 «Владивосток — Ружино» отправлением в 17.10 9 ноября выйдет на маршрут составностью 10 вагонов;
  • Электропоезд № 6008 «Ружино — Владивосток» 10 ноября отправлением в 07.05 выйдет на маршрут составностью 10 вагонов;
  • Пригородный пассажирский поезд № 6709/6712/6714 «Владивосток — Сибирцево — Арсеньев — Новочугуевка» отправлением в 21.48 9 ноября выйдет составностью в два вагона;
  • Поезд № 6711/6713/6716 «Новочугуевка — Арсеньев — Сибирцево — Владивосток» отправлением в 22.00 10 ноября вернется в столицу Приморья в той же увеличенной составности — два вагона.

К слову, совсем скоро пригородные электрички и вовсе перейдут на зимний режим работы. Уже с 14 ноября несколько так называемых дачных рейсов будут отменены, а также сократятся маршруты на ряде направлений. Подробную информацию озвучат немного позже.

Напомним, что 9 ноября Приморский край находится во власти циклона. Синоптики обещают краю осадки, местами до сильных. В отдельных районах региона также прогнозируются гололедные явления — отложения мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье сильный.

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