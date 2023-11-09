10:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Из-за непогоды в Приморье электричкам добавят вагонов
Такое решение приняли краевой минтранс и компания-перевозчик.
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В приморских электричках увеличат количество вагонов из-за непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Такое решение приняли краевой минтранс и компания-перевозчик «Экспресс Приморья». Изменения коснутся следующих маршрутов:
К слову, совсем скоро пригородные электрички и вовсе перейдут на зимний режим работы. Уже с 14 ноября несколько так называемых дачных рейсов будут отменены, а также сократятся маршруты на ряде направлений. Подробную информацию озвучат немного позже.
Напомним, что 9 ноября Приморский край находится во власти циклона. Синоптики обещают краю осадки, местами до сильных. В отдельных районах региона также прогнозируются гололедные явления — отложения мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье сильный.