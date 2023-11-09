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12:18 (мск), источник: МК.RU Крым

Стоматологические услуги в Крыму подорожали на 40%

С февраля 2022 года стоматологические услуги в Крыму подорожали на 40%.

Причиной подорожания стоматологических услуг в Крыму стали санкции, валютные колебания и подорожание расходных материалов. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала врач-стоматолог высшей категории Оксана Ефименко.

По ее словам, в дальнейшем резкого подорожания стоматологических услуг на полуострове не предвидится.

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