12:18 (мск), источник: МК.RU Крым
Стоматологические услуги в Крыму подорожали на 40%
С февраля 2022 года стоматологические услуги в Крыму подорожали на 40%.
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Причиной подорожания стоматологических услуг в Крыму стали санкции, валютные колебания и подорожание расходных материалов. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала врач-стоматолог высшей категории Оксана Ефименко.
По ее словам, в дальнейшем резкого подорожания стоматологических услуг на полуострове не предвидится.