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11:46 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Уныло и пасмурно везде — на улицах и в квартирах: Жители трех районов Кишинева, а также пригородов, в четверг, 9 ноября, останутся без света — рассказываем, кому не повезло

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.

Источник: Комсомольская правда

Premier Energy сообщает, что в четверг, 9 ноября, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.

Буюканы.

9:30 — 17:00.

ул. Бисеричий 7−19, 18−34,

пер. Бисеричий 3−29, 2, 8,

ул. Кодряну Георге 46−54, 59−89,

ул. Драгомирна 11−49, 28−68,

ул. Хумулешты 1, 3,

ул. Скитулуй 1- 21, 2−32.

ул. Пьетрэрией ½.

9:35 — 17:00.

ул. Алексея Матеевича, 79, 81,

ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 7.

9:10 — 17:00.

ул. Каля Ешилор, 41, 43/1, 45.

Дурлешты.

9:30 — 17:00.

ул. Бисеричий,

ул. Кавказ,

пер. Кавказский,

ул. Дурлешты,

ул. Георге Асаки,

ул. Яловень,

ул. митрополита Дософтея,

ул. митрополита Петру Мовилэ,

пер. митрополита Петру Мовилэ 1,

пер. митрополита Петру Мовилэ 2,

ул. Рэзешилор.

ул. Александру чел Бун,

пер. Александру чел Бун,

ул. Будэй,

ул. Картуса,

ул. Кодрилор,

пер. Кодрилор,

ул. Дурлешты,

ул. Грибова,

ул. Григоре Уреке,

пер. Ясский,

ул. Жунимий,

ул. Ливезилор,

ул. Ливиу Дамиан,

ул. Михай Эминеску,

ул. Николае Тестемицану,

ул. Петру Рареша,

ул. Подгоренилор,

ул. Пачий,

ул. Редюл Мик,

пер. Редюл Мик,

ул. Василе Лупу (частично).

Ватра.

9:30 — 17:00.

ул. Петрарей, 5.

Трушены.

9:30 — 18:00.

ул. Сергея Лазо,

ул. Штефана чел Маре,

пер. Штефана чел маре (частично).

Чеканы.

ул. Кэлаторилор, 30,

Кэрамидарилор 105а, 107,

ул. Ливиу Ребреану 127−137, 129А,

ул. Мовилень 30,34,44, 71−99,

ул. Сфынта Параскива 16, 19,23,29,

ул. Узинелор 90,165,

ул. Волунтарилор 20.

Бубуечь.

13:05 — 17:00.

ул. Алеку Руссо,

Бубуечи село,

ул. Конструкторилор,

ул. Дечебал,

ул. Дойна и Ион Алдя Теодоровичи,

ул. Михай Эминеску,

ул. Мирон Костин,

ул. Штефан чел Маре,

пер. Теилор (частично).

9:10 — 16:30.

ул. 27 Августа,

ул. Бориса Главана,

ул. Юрия Гагарина,

ул. Михая Эминеску,

ул. Плопилор,

пер. Плопилор,

ул. Попова,

ул. Серелор,

пер. Тинеретулуй,

ул. Волунтарилор,

пер. Волунтарилор,

ул. Школьная,

ул. Штефан чел Маре (частично).

Рышкановка.

14:00 — 17:00.

ул. Мирона Костин 7, 8, 10, 10/3,

Московский бульвар 3 7/1, 7/2, 7/3, 7/4.

Гратиешты.

9:30 — 18:00.

ул. Дойна и Ион Алдя-Теодоровичи,

ул. Думбравий,

ул. Флорилор,

ул. Фруктелор,

ул. Салкымилор (частично).

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