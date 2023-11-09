Уныло и пасмурно везде — на улицах и в квартирах: Жители трех районов Кишинева, а также пригородов, в четверг, 9 ноября, останутся без света — рассказываем, кому не повезло

Premier Energy сообщает, что в четверг, 9 ноября, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
ул. Бисеричий 7−19, 18−34,
пер. Бисеричий 3−29, 2, 8,
ул. Кодряну Георге 46−54, 59−89,
ул. Драгомирна 11−49, 28−68,
ул. Скитулуй 1- 21, 2−32.
ул. Алексея Матеевича, 79, 81,
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 7.
ул. Каля Ешилор, 41, 43/1, 45.
ул. митрополита Дософтея,
ул. митрополита Петру Мовилэ,
пер. митрополита Петру Мовилэ 1,
пер. митрополита Петру Мовилэ 2,
ул. Василе Лупу (частично).
пер. Штефана чел маре (частично).
ул. Ливиу Ребреану 127−137, 129А,
ул. Мовилень 30,34,44, 71−99,
ул. Сфынта Параскива 16, 19,23,29,
ул. Дойна и Ион Алдя Теодоровичи,
ул. Штефан чел Маре (частично).
ул. Мирона Костин 7, 8, 10, 10/3,
Московский бульвар 3 7/1, 7/2, 7/3, 7/4.
ул. Дойна и Ион Алдя-Теодоровичи,
ул. Салкымилор (частично).