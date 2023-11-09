Циклон ушел — мусор остался: регоператор столкнулся с проблемой вывоза ТКО в Хабаровске

Вывоз отходов в ряде округов краевого центра и части Хабаровского района сейчас осложнен из-за последствий снежного циклона, сообщает ИА AmurMedia. Региональные операторы по обращению с ТКО столкнулись с дилеммой: вывозить мусор они должны, но обстановка не позволяет этого сделать. Но вывозить надо, однако не получается.
Спецтехника регионального оператора по обращению с ТКО попросту не может протиснуться к обслуживаемым объектам из-за наледи, сугробов и брошенных как попало машин. Регоператоры не сдаются. Их сотрудники ежедневно мониторят состояние маршрутов, чтобы обеспечить доступ к мусорным площадкам.
В этом году 7 ноября «ожидаемый» снежный циклон ощутимо натворил дел на улицах Хабаровска, вывалив месячную норму осадков. В середине рабочей недели к поваленным деревьям, дорожному коллапсу и прочим неприятностям добавилась еще и проблема с вывозом мусора во многих районах краевой столицы. Если откатить время назад, станет ясно, что регоператор не впервые сталкивается с этой проблемой. Напомним, что с 1 июля прошлого года, когда компания только приступила к работе, мусор тоже копился у жилых домов, как на дрожжах, и дебют, мягко сказать, вышел комом. Однако регоператор сделал работу над ошибками и спецтехника исправно начала добираться до мусорных площадок. Когда снежный циклон накрыл город, эта добрая традиция снова пошла лесом, с той лишь разницей, что теперь мусорные маршруты перекрыты сугробами и припаркованными в них и рядом с ними машинами. Правда, регоператоры не намерены с этим мириться.
— Сейчас к каждому дому экипаж ищет возможность проезда, однако на данный момент она есть не везде. Подчеркнем, что коммунальная специальная техника — это, в первую очередь, крупногабаритный автомобиль, поэтому во избежание возможного ДТП экипажи ежедневно оценивают возможность проезда к каждой контейнерной площадке и сопряженные риски. Согласно п. 2.12 постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Хабаровского края», подъездные пути к местам накопления ТКО или крупногабаритных отходов должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования специализированной техники, — рассказала пресс-секретарь регоператора «Хабавтотранс ДВ» Наталья Пчелина.
Собеседница подчеркнула, что региональный оператор ежедневно направляет в управляющие организации, в комитеты по управлению районами, а также в контрольно-надзорные органы информацию со списками адресов, где невозможен проезд спецтехники. Машины не могут проехать из-за гололеда как на дорогах общего пользования, так на придомовых территориях.
В режиме реального времени региональный оператор взаимодействует с управляющими организациями для оперативной корректировки маршрутов.
В Хабаровском районе, где работает свой регоператор, проблемы схожие. Как сообщил редакции новостного сайта пресс-секретарь Ксения Ключикова «Зенит-Дальний Восток», регоператора по обращению с ТКО в Хабаровском районе, вывоз не производился только в день Х, когда циклон обрушился всей мощью. Машины вышли на линию на следующий день, но, к сожалению, добраться до многих точек сбора и контейнерных площадок не получилось: дороги были, мягко сказать, не чищены. Большегрузная техника не имела возможности подъехать к местам сбора. Водители не рисковали в силу того, что мусоровозы могли легко застрять в сугробах, перегородив дорогу, что создало бы еще больше сложностей на узких улицах и во дворах.
Сегодня водители также вышли на линию, проверяют точки: вывоз ТКО из поселений, где дороги расчищены производится в штатном режиме. По остальным — ожидаем расчистки дорог, после — все отходы будут вывезены, — добавила Ксения Ключикова.