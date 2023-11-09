Еще три перехватывающие парковки оборудовали в Москве у станций метро, МЦК и МЦД

«Мы открываем три перехватывающие парковки — это еще 385 мест для авто. Парковка у станции МЦД-4 и метро “Минская” уже действует, а еще две — у станции метро “Черкизовская” и МЦК “Локомотив” — заработают 10 ноября. Еще больше водителей смогут бесплатно оставлять автомобили и пересаживаться на комфортный городской транспорт», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, чтобы бесплатно оставить здесь машину, нужно: припарковаться в период с 5:30 до 2:00; совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД; начать первую поездку от ближайшей к перехватывающей парковке станции.
«Мы создаем новые перехватывающие парковки по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы водители могли бесплатно оставлять автомобиль и продолжать свой путь на городском транспорте — это комфортно и экономит время. Всего в городе уже 94 таких парковки, и мы продолжим увеличивать их количество для удобства автомобилистов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.