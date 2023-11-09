10:40 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
Из-за сложных погодных условий в аэропорту Норильска задержали сразу 6 рейсов
Перелета ожидают более 400 человек.
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Из-за сложных погодных условий в норильском аэропорту Алыкель задержали сразу несколько рейсов. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолеты авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» не могут вылететь в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, и Минеральные Воды. В настоящее время отправления ожидает 461 человек, однако максимальное время задержки не должно превышать 6 часов.
Отметим, что в настоящее время в аэропорту работают представители транспортной прокуратуры, а о всех нарушениях прав пассажиры могут сообщить по номеру ведомства