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Палестино-израильский конфликт
10:40 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Из-за сложных погодных условий в аэропорту Норильска задержали сразу 6 рейсов

Перелета ожидают более 400 человек.

Источник: РИА "Новости"

Из-за сложных погодных условий в норильском аэропорту Алыкель задержали сразу несколько рейсов. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолеты авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» не могут вылететь в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, и Минеральные Воды. В настоящее время отправления ожидает 461 человек, однако максимальное время задержки не должно превышать 6 часов.

Отметим, что в настоящее время в аэропорту работают представители транспортной прокуратуры, а о всех нарушениях прав пассажиры могут сообщить по номеру ведомства +7 (913) 921−70−00.

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