09:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии женщина родила десятого ребенка
В семье Сатаевых из села Калтасы Калтасинского района родился десятый ребенок. Об этом сообщил глава района Забир Габдуллин.
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«Свидетельство о рождении младшего сына получила мать Татьяна Сергеевна. Поздравляем с этим радостным событием. Желаем здоровья, благополучия, сил и энергии», — отметил он в своих соцсетях.
Отмечается, что в семье четверо сыновей и шесть дочерей. Отец семейства Валерий Чапаевич работает в организации «Калтасинский лес» водителем, мать — домохозяйка.