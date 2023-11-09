Главное
Палестино-израильский конфликт
09:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии женщина родила десятого ребенка

В семье Сатаевых из села Калтасы Калтасинского района родился десятый ребенок. Об этом сообщил глава района Забир Габдуллин.

Источник: соцсети Забира Габдуллина

«Свидетельство о рождении младшего сына получила мать Татьяна Сергеевна. Поздравляем с этим радостным событием. Желаем здоровья, благополучия, сил и энергии», — отметил он в своих соцсетях.

Отмечается, что в семье четверо сыновей и шесть дочерей. Отец семейства Валерий Чапаевич работает в организации «Калтасинский лес» водителем, мать — домохозяйка.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта