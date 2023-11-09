Главное
Палестино-израильский конфликт
10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В администрации Хабаровска рассказали, на каких улицах уберут снег

Дорожные службы работают круглыми сутками.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске продолжают бороться с последствиями циклона. Дорожники круглыми сутками убирают снег с улиц города. На особом контроле мэра — улицы, по которым ходит общественный транспорт. Также сотрудникам администрации поручили заняться уборкой тротуаров. Мужской коллектив вновь вышел на уборку, к которой присоединились другие хабаровчане и студенты.

В минувшую ночь уборка проходила в Центральном и Индустриальном районах Хабаровска. Работа шла на улицах Льва Толстого, Шеронова, Московскую, Гайдара, Дикопольцева, Гоголя, Кавказской, Павловича, Союзной, Сеченова, Синельникова, переулках Облачном, Батарейном, на Амурском и Уссурийском бульварах. Также техника прошлась по Краснореченской, Волочаевской (от Индустриальной до Горниста), Прогрессивной (от Павла Морозова до Ворошилова), Суворова (от Павла Морозова до Проспекта 60-летия Октября), проспекту 60-летия Октября (от границ района до АЗС). Сюда высыпали 164 тонны песка.

Также прошли работы в Кировском и Краснофлотском районах. Здесь на дороги ушло 230 тонн смеси.

В ЖД районе убрали улицы Промышленную, Восточное шоссе, Ленинградскую, проспект 60-летия Октября, развязку на Юбилейной, ДОС, часть Амурского бульвара. Спецмашины потратили 179 тонн песко-соляной смеси.

Днем работа шла на автобусных остановках на Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Шевченко, Тургенева, Ленина, Фрунзе, Ленинградской, Лейтенанта Орлова, в переулках Дьяченко, Арсеньева, а также в районе Комсомольской площади, площади Славы, площади Блюхера, городских прудов, Уссурийского бульвара. Также почистят переходы на Большой и Павленко.

В списке — и многие другие улицы города.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта