10:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде скончался бывший вратарь «Ротора» Александр Есипенко
Александр Есипенко ушел из жизни на 74 году.
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Пришла печальная новость для футбольной общественности Волгограда. Не стало бывшего вратаря «Ротора» Александра Есипенко. Он скончался на 74 году жизни 5 ноября.
В четверг, 9 ноября, в Волгограде проходит церемония прощания с Александром Есипенко. Его похоронят на Ворошиловском кладбище.
Александр Есипенко родился в селе Отрадно-Кубанское Краснодарского края. Он выступал на позиции голкипера за разные команды Советского Союза, основная его карьера прошла в большом футболе, но в 90-х годах он играл в мини-футбол. Цвета «Ротора» Александр Есипенко защищал с 1976 по 1982 год, проведя за волгоградский клуб более 130 матчей. В Волгограде окончил институт физической культуры.
После карьеры игрока Александр Есипенко стал тренером. В Волгограде он работал с детьми с середины «нулевых» годов.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким коллегам Александра Есипенко.