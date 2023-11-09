10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутской области командира вертолета ждет штраф на несанкционированный полет
Он взлетел в районе аэропорта в Нижнеилимском районе.
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Братская транспортная прокуратура провела проверку по факту полета на вертолете, который не был санкционирован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Выяснилось, что командир вертолета RobinsonR-44 взлетел с посадочной площадки в районе аэропорта «Железногорск» Нижнеилимского района без разрешения. Тем самым он нарушил ряд правил, — рассказывают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Теперь командиру воздушного судна назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, ранее КП-иркутск писала о том, как жители одного из домов в Иркутске лишились отопления по вине азартного соседа.