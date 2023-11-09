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Палестино-израильский конфликт
10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области командира вертолета ждет штраф на несанкционированный полет

Он взлетел в районе аэропорта в Нижнеилимском районе.

Источник: Комсомольская правда

Братская транспортная прокуратура провела проверку по факту полета на вертолете, который не был санкционирован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Выяснилось, что командир вертолета RobinsonR-44 взлетел с посадочной площадки в районе аэропорта «Железногорск» Нижнеилимского района без разрешения. Тем самым он нарушил ряд правил, — рассказывают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Теперь командиру воздушного судна назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, ранее КП-иркутск писала о том, как жители одного из домов в Иркутске лишились отопления по вине азартного соседа.

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