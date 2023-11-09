09:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Из-за чего возникают проблемы с лёгкими?
Рассказываем, что вызывает проблемы с органами дыхания и как их профилактировать.
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Рассказываем, что вызывает проблемы с органами дыхания и как их профилактировать.
Кашель не всегда может говорить о проблемах с лёгкими — для здорового человека кашлять около 10 раз в день — абсолютная норма. Однако Галина Латаева, врач «Кузбасского цента общественного здоровья и медицинской профилактики», говорит, что болезни органов дыхания — одни из самых распространённых в современной медицине. Поэтому важно их лечить и вовремя профилактировать.
Почему болеем?
Проблемы с органами дыхания вызывает:
Пыль различного происхождения, выхлопные газы автомобилей, выбросы вредных веществ в атмосферу, табачный дым, шерсть животных, пыльца растений.
Недостаточная влажность (зимой повышается восприимчивость к инфекциям дыхательных путей).
Дыхание через рот (воздух попадает сразу в лёгкие, не очищаясь от вредных микроорганизмов и не меняя температуры).
Главные враги системы дыхания:
Первое место среди причин, повреждающих лёгкие, занимает курение (в том числе пассивное).
В режиме сниженной вентиляции работают лёгкие при гиподинамии — малоподвижном образе жизни, при избыточном весе и ожирении.
Чрезмерное употребление алкоголя.
Профессиональные вредности (газ, пыль, пары кислот, щёлочей).
Вирусы, бактерии, грибки.
Как защитить себя?
Специфическая профилактика — наиболее эффективный метод. Путём вакцинации возможно предупреждение пневмококковой, гемофильной инфекций, гриппа.
Регулярное медицинское обследование и прохождение диспансеризации, ежегодная флюорография органов грудной клетки.
Отказ от курения.
Прогулки на свежем воздухе и регулярное проветривание помещения.
Правильное дыхание. Для хорошей работы лёгких необходимо делать глубокие вдохи с участием не только груди, но и живота.
Правильная осанка даёт возможность лёгким занимать доступный объём и дышать полной грудью. Укрепить мышцы и улучшить осанку помогают занятия спортом.
Использование средств защиты органов дыхания при работе в пыльных, загрязнённых помещениях.
Освобождение от источников накопления аллергенов: ковров, открытых книжных полок, пуховых и перьевых подушек, портьер и занавесок, мягких игрушек.
Достаточное употребление белка, витаминов и микроэлементов для поддержания иммунитета.
Поддержание нормальной влажности воздуха (увлажнители воздуха, ионизаторы, кондиционеры с функцией увлажнения воздуха).
Полезно петь и хохотать — это отличная дыхательная гимнастика.
Комнатные цветы обладают свойством очищения воздуха от вредных соединений. Самым полезным считается хлорофитум, который накапливает влагу в листьях, а затем выделяет её.
Регулярная (в идеале ежедневная) влажная уборка.
Соблюдение личной гигиены (поможет предотвратить заражение вирусными инфекциями).