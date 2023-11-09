10:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 11 ноября можно будет бесплатно покататься на коньках
Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Красноярского края.
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Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Красноярского края.
Красноярцев приглашают 11 ноября на бесплатные катания на коньках. Акция пройдет на стадионе «Локомотив». Важно учесть, что бесплатный вход будет только при наличии своих коньков — с 17:00 до 19:00, а также с 20:00 до 22:00.
Это будет второй каток, который откроется в этом сезоне. Так как завтра, 10 ноября, откроется каток на Стрелке. Там даже выступит духовой оркестр.