10:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Третий сезон сериала «Полярный» с актером из Иркутска выйдет на ТНТ
Ян Цапник сыграет бывшего мэра города.
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Продолжение сериала «Полярный» (16+) выйдет на телеканале ТНТ 20 ноября. К роли бывшего мэра города вернется актер из Иркутска Ян Цапник. Михаил Пореченков вновь сыграет Витю Громова, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ТНТ в Иркутске.
В новом сезоне Витя будет не только лучшим фермером Заполярья, но и счастливым отцом Также по просьбе губернатора он становится мэром Полярного. При этом выясняется, что предыдущий глава города оставил после себя большую дыру в бюджете. Герой Пореченкова занимает пост градоначальника, чтобы спасти его жителей от выселения из собственных домов.
Между тем Вите предстоит познакомиться с мамой Полины — преподавателем литературы на пенсии, у которой есть высокие стандарты к будущему зятю.
Также в сериале можно будет увидеть Ивана Охлобыстина, Катерину Шпица, Марию Кравченко, Антона Богданова, Жаргала Бадмацыренова, Александра Ратникова и других.
Над сценарием работали Дмитрий Малина и Эльдар Джафаргулиев при участии Максима Кожаева и Александра Базалеева. Продюсеры — Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Владимир Шапошников. Шоураннер — Дмитрий Малина.
«Для меня это уже третий “Полярный”, поэтому появилось ощущение, что я уже сам живу в этом городе. К третьему сезону наши герои повзрослели. И кажется, что проблемы, которые им предстоит решать, не такие авантюрные, как раньше. Но это не значит, что ситуации, в которые будут попадать наши персонажи станут менее гротескными и смешными. Это всё тот же “Полярный”. Такой же добрый и такой же уютный. Зимний, тёплый, забавный и искренний», — подчеркнул Дмитрий Малина.
По словам Михаила Пореченкова — его герой Витя всегда был эдаким Ильёй Муромцем: богатырём, который выходит на свет, только когда князь зовёт, а остальное время проводит в тени. Но в новом сезоне ему всё-таки придётся принять новый вызов. Теперь он станет народным избранником не только на словах, и это доверие нужно будет оправдать.
«Справится ли Витя с грузом ответственности, к которому он не привык, сумеет ли сохранить в себе все те качества, за которые его любят и ценят, это главный вопрос сезона», — заметил Михаил Пореченков.
Смотрите третий сезон морозной комедии «Полярный» на ТНТ с 20 ноября.