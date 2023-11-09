10:27 (мск), источник: Городской репортер
Власти Ростова не стали озвучивать обоснованный тариф для автобусов
Дептранс Ростова не смог сообщить экономически обоснованный тариф на проезд в городских автобусах. Об этом сообщает 161.ru.
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В ответ на вопрос о размерах обоснованных тарифов на проезд в общественном транспорте Ростова власти рассказали только о троллейбусах и трамваях. Так, экономические обоснованный тариф для троллейбусов составляет 41,58 ₽, для трамваев — 46,69 ₽ Какой тариф будет экономически обоснованным для автобусов дептранс не сообщил.
Напомним, экономически обоснованный тариф позволяет перевозчикам работать с прибылью, а не в убыток. Обычно плата за проезд для пассажиров ниже такого тарифа, разницу транспортникам возмещают из бюджета. При этом ранее транспортники Ростова заявили, что платить достойную зарплату водителям и ремонтировать автобусы можно только подняв тариф на проезд до 52 ₽ Ранее в Сальске проезд резко подорожал с 32 до 50 рублей. Транспортники не хотят заниматься убыточным бизнесом, единственный перевозчик в Сальском районе — Сальское АТП.
Кроме того проезд подорожал в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.