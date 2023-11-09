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10:43 (мск), источник: РИА Крым

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа

На Керченской паромной переправе в четверг штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

«9 ноября действует штормовое предупреждение в связи с ветром 15−17 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер северо-западный 15−17 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 70−120 см, температура воздуха +12…+14 градусов, температура воды в море +15…+16», — говорится в сообщении.

За последние сутки паромы выполнили 13 рейсов. С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 186 138 пассажиров и 59 296 автомобилей.

Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 9 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 387 195 пассажиров и 221 299 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 480 рейсов.

В первую очередь через паромную переправу перевозят рейсовые автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По Крымскому мосту следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России.

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