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10:37 (мск), источник: Клопс.ru

Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

Дождь ожидается каждый день.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +10 градусов, в выходные дождь ожидается каждый день. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В четверг днём — +9, пасмурно и дождливо (вероятность — 64%), ветер южный 4−5 м/с. В ночь на пятницу — +5−7.

В пятницу днём — +10, облачно, ветер южный 3−4 м/с. В ночь на субботу — +4−8.

В субботу днём — +6−7, облачно, дождь (вероятность — 62%), ветер юго-восточный 1−4 м/с. В ночь на воскресенье — +4−6.

В воскресенье днём — +7−8, пасмурно, временами дождь (вероятность — 83%), ветер юго-западный 4−7 м/с. В ночь на понедельник — +4−8.

Во время загрузки произошла ошибка.
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