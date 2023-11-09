10:37 (мск), источник: Клопс.ru
Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз
Дождь ожидается каждый день.
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В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +10 градусов, в выходные дождь ожидается каждый день. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +9, пасмурно и дождливо (вероятность — 64%), ветер южный 4−5 м/с. В ночь на пятницу — +5−7.
В пятницу днём — +10, облачно, ветер южный 3−4 м/с. В ночь на субботу — +4−8.
В субботу днём — +6−7, облачно, дождь (вероятность — 62%), ветер юго-восточный 1−4 м/с. В ночь на воскресенье — +4−6.
В воскресенье днём — +7−8, пасмурно, временами дождь (вероятность — 83%), ветер юго-западный 4−7 м/с. В ночь на понедельник — +4−8.