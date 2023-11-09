В центре Петербурга завершили ремонт Мало-Калинкина и Нижнего Лебяжьего мостов

На Мало-Калинкином мосту через канал Грибоедова в месте его впадения в Фонтанку восстановлено антикоррозионное покрытие пролетных строений. Также там очистили гранитные поверхности, покрасили фасады, карнизы, перильное ограждение и светильники.
В свою очередь, на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку выполнены работы по антикоррозионной защите и окраске металлических конструкций перил, обработаны швы между блоками фасада и тротуарными плитами. Гранитные поверхности переправы очищены от загрязнений.
На завершающем этапе работ на проезжей части мостов заменили асфальт.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга также завершен ремонт Красного моста через реку Мойку в створе Гороховой улицы.