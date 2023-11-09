10:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Аренда квартир в Кемерове выросла за октябрь минимум на 3,9%
Сильнее всего подорожали трёхкомнатные квартиры.
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Портал «МИР КВАРТИР» проанализировали цены на аренду жилья в крупнейших городах России и сделал вывод, что аренда жилья в Кемерове выросла минимум на 3,9%, а в Новокузнецке — на 8,7%.
Так, съём однокомнатной квартиры в Кемерове в октябре обошёлся в 17 832 рубля в месяц (+3,9%), двухкомнатной — 26 806 рублей (+5,8%), а трёхкомнатной — 35 069 рублей (+11,5%). В Новокузнецке «однушки» стоили 16 394 рублей (+8,7%), «двушки» — 22 044 рублей (+9,2%), «трёшки» — 25 230 рублей (-4,2%).
«Приобретение жилья в собственность становится всё менее доступным, как из-за возросших процентов по ипотеке, так и из-за взлетевших цен. Поэтому для многих семей и одиноких людей единственной опцией остается аренда. Пользуясь возрастающим спросом, владельцы квартир повышают ставки, тем более что для них содержание и ремонт жилья становится тоже все более затратным», — говорит Павел Луценко, гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Больше всего за месяц подорожали арендные квартиры в Кирове, где «однушки» выросли в цене на 15,8%, «двушки» — на 24,6%, «трёшки» — на 25,7%. Также большой рост наблюдался в Якутске (+26,2%, +9,8% и +16,8%), Новосибирске (+26,7%, +19,7% и +5,7%).